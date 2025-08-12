Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்உலகம்

      உலகம்

      இந்தோனேசியாவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்: 6.3 ரிக்டர் அளவில் பதிவு
      X
      இந்தோனேசியா

      இந்தோனேசியாவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்: 6.3 ரிக்டர் அளவில் பதிவு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்12 Aug 2025 7:22 PM IST
      • இந்தோனேசியாவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது.
      • இந்த நிலநடுக்கம் 6.3 ரிக்டர் அளவுகோலாகப் பதிவானது.

      ஜகார்த்தா:

      இந்தோனேசியா அமைந்துள்ள நிலப்பரப்பு காரணமாக, அங்கு பல இடங்களில் அடிக்கடி நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டு வருகிறது. இதில் ஏராளமான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர்.

      இந்நிலையில், அந்நாட்டின் மேற்கு பப்புவா பகுதியில் இன்று மதியம் 1:54 மணிக்கு சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது.

      இந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவுகோலில் 6.3 ஆக பதிவானது. இதனால் ஏற்பட்ட சேதம் குறித்து உடனடி தகவல் வெளியாகவில்லை.

      ஏற்கனவே இந்தோனேசியாவில் கடந்த 7-ம் தேதி 4.9 ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம் பதிவானது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

      Indonesia Earthquake இந்தோனேசியா நிலநடுக்கம் 
      Next Story
      ×
        X