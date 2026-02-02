Live
      6 மாவட்டங்களில் மருத்துவக் கல்லூரி கேட்டோம்.. ஆனால்..!- அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்2 Feb 2026 9:48 PM IST
      • மத்திய அரசிடம் கோரிக்கை வைத்து இருந்தோம்.
      • மத்திய அரசின் பட்ஜெட் ஏமாற்றம் அளிக்கிறது.

      மத்திய பட்ஜெட் குறித்த கேள்விக்கு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் கூறியதாவது:-

      தென்காசி, பெரம்பலூர், காஞ்சிபுரம், திருப்பத்தூர்,

      ராணிப்பேட்டை, மயிலாடுதுறை ஆகிய 6 மாவட்டத்தில் மருத்துவக்கல்லூரி வேண்டும் என மத்திய அரசிடம் கோரிக்கை வைத்து இருந்தோம்.

      இந்த மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு இடம் பெறும் என எதிர்பார்த்தோம்.

      அறிவிப்பு எதுவும் இடம்பெறவில்லை என்பது ஏமாற்றம் அளிக்கிறது

      இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

      மத்திய பட்ஜெட் 2026 Union Budget 2026 Ma Subramanian மா.சுப்பிரமணியன் 
