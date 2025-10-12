Live
      திருமாவளவன் முன்னிலையிலேயே விசிக நிர்வாகிகள் வாக்குவாதம்: புதுக்கோட்டையில் பரபரப்பு
      புதுக்கோட்டை

      திருமாவளவன் முன்னிலையிலேயே விசிக நிர்வாகிகள் வாக்குவாதம்: புதுக்கோட்டையில் பரபரப்பு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்12 Oct 2025 8:51 PM IST
      • மாவட்டச் செயலாளருக்கு தெரியாமல் கட்சி நிர்வாகி அழைத்து சென்றதாக தெரிகிறது.
      • இதனால் மாவட்ட செயலாளர் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

      விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் புதுக்கோட்டைக்கு ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக சென்றார். அப்போது அவரை கட்சி நிர்வாகி ஒருவர் அழைத்துச் சென்றதாக தெரிகிறது.

      அப்பேது மாவட்ட செயலாளர் தனக்கு தெரியாமல் அழைத்துச் சென்றதாக கூறி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதாக தெரிகிறது. மாவட்ட செயலாளருடன் அந்த நிர்வாகியும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

      விடுதலை சிறுத்தைகள் திருமாவளவன் 
