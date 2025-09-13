Live
      உங்களுடன் ஸ்டாலின் திட்டம்- அதிகாரிகளுக்கு முதலமைச்சர் அறிவுறுத்தல்
      சென்னை

      உங்களுடன் ஸ்டாலின் திட்டம்- அதிகாரிகளுக்கு முதலமைச்சர் அறிவுறுத்தல்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்13 Sept 2025 2:38 PM IST
      • உங்களுடன் ஸ்டாலின் திட்டம் பொதுமக்களிடம் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
      • மனுக்களுக்கு நல்லதொரு தீர்வை நல்கிடும் பணியை அரசு ஊழியர்கள் தொடர்ந்து செய்திட அறிவுறுத்தியுள்ளேன்.

      முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில்,

      மக்களின் குறைகளைக் களைந்து - அவர்களது தேவைகளை விரைந்து நிறைவேற்றித் தர உருவான #உங்களுடன்_ஸ்டாலின் திட்டம் பொதுமக்களான உங்களிடம் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

      இந்தத் திட்டத்தை இன்னும் மேம்படுத்திட - இன்னும் விரைவாகத் தீர்வுகளை அளித்திட, துறைச் செயலாளர்களுடன் ஆய்வுக்கூட்டம் நடத்தினேன்.

      இந்தத் திட்டத்தில் அளிக்கப்படும் மனுக்களுக்கு நல்லதொரு தீர்வை நல்கிடும் பணியை அரசு ஊழியர்கள் தொடர்ந்து செய்திட அறிவுறுத்தியுள்ளேன்.

      இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

      Ungaludan Stalin MK Stalin உங்களுடன் ஸ்டாலின் முக ஸ்டாலின் 
