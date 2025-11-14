Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      குழந்தைகளின் முன்னேற்றத்துக்கு என்றும் துணை நிற்போம்!- உதயநிதி ஸ்டாலின்
      X
      சென்னை

      குழந்தைகளின் முன்னேற்றத்துக்கு என்றும் துணை நிற்போம்!- உதயநிதி ஸ்டாலின்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்14 Nov 2025 11:43 AM IST
      • 360 டிகிரியில் யோசித்து திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி வருகிறார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்.
      • குழந்தைகளை எந்நாளும் கொண்டாடுவோம்!!

      சென்னை:

      துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் எக்ஸ் தள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில்,

      மனதை மயக்கும் மழலை மொழியாலும் - சின்ன சின்ன குறும்பாலும் - தூய அன்பாலும் - ஒவ்வொரு இல்லத்தையும் வண்ணமயமாக்குவது குழந்தைகள்!

      இனிய குழந்தைகள் அனைவருக்கும் குழந்தைகள் #ChildrensDay நாளில் எனது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

      தமிழ்நாட்டுக் குழந்தைகளின் ஊட்டச்சத்து - ஆரோக்கியம் - கல்வி - விளையாட்டு என 360 டிகிரியில் யோசித்து திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி வருகிறார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள்.

      குழந்தைகளின் எதிர்காலம் சிறக்க அவர்களின் முன்னேற்றத்துக்கு என்றும் துணை நிற்போம்! குழந்தைகளை எந்நாளும் கொண்டாடுவோம்!! என்று கூறியுள்ளார்.

      Childrens Day Udhayanidhi Stalin குழந்தைகள் தினம் உதயநிதி ஸ்டாலின் 
      Next Story
      ×
        X