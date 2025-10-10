என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
அ.தி.மு.க.வை உள்வாடகைக்கு விட்டுள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி - உதயநிதி
- எடப்பாடி பழனிசாமி கார் மாறி சென்றாலும் பரவாயில்லை, விழும் கால் மாறி விழுகிறார்.
- எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சுயமரியாதை என்றால் என்னவென்றே தெரியாது.
சென்னை ராஜா அண்ணாமலைபுரத்தில் வே.ஆனைமுத்து நூற்றாண்டு நிறைவு விழா, நூல் வெளியீட்டு விழாவில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறியதாவது:
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
