என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் அலுவலகம் கோயம்பேட்டில் உள்ளதா? வைரலாகும் விஜயின் கடிதம்
- தேர்தல் ஆணைய கூட்டங்களில் தவெக-விற்கு அழைப்பு விடுக்கக்குாரி விஜய் கடிதம்.
- தமிழகத்திற்கான தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் அலுவலகம் தலைமை செயலகத்தில் உள்ளது.
தேர்தல் ஆணைய கூட்டங்களில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கும் அழைப்பு விடுக்க கோரி விஜய் கடிதம் எழுதியுள்ளார். அந்த கடிதத்தில், அனைத்துக்கட்சி கூட்டங்களுக்கு தவெக-வுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படவில்லை. தேர்தல் ஆணையம் இந்திய தேர்தல் அமைப்பில் முக்கிய பங்குதாரர். பதிவு பெற்ற கட்சி என்ற அடிப்படையில் தவெக-விற்கும் அழைப்பு விடுக்க வேண்டும். ஜனநாயக நடைமுறைகளை பின்பற்றி ஒவ்வொரு குடிமகனின் குரலையும் தவெக பதிவு செய்ய விரும்புகிறது எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த கடிதத்தை தலைமை தேர்தல் ஆணையர், மாநில தேர்தல் ஆணையர், தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி ஆகியோருக்கு அனுப்பியுள்ளார்.
இதில் மாநில தேர்தல் ஆணையர் மற்றும் தமிழ்நாடு தலைமை தேர்தல் அதிகாரி ஆகியோருக்கு கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்திற்கு எதிரே உள்ள ஜவர்ஹலால் நேரு சாலையில் உள்ள அலுவலகத்திற்கு தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையம் முகவரிக்கு அனுப்பியுள்ளார்.
இங்கு தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையத்தில் அதற்கான ஆணையர் இருப்பார். ஆனால், இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் தமிழகத்திற்கான தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக்கிற்கு தலைமை செயலகத்தில் அலுவலகம் அமைந்துள்ளது.
இதனால் அர்ச்சனா பட்நாயக் தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையத்தில் இருப்பதுபோன்று கடிதம் அனுப்பியுள்ளதாக கடிதத்தை பகிர்ந்து இணையதளவாசிகள் வைரலாக்கி வருகின்றனர்.