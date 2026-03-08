Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      மார்ச் 10ம் தேதி முதல் #TVK வேட்பாளர் நேர்காணல்
      X
      சென்னை

      மார்ச் 10ம் தேதி முதல் #TVK வேட்பாளர் நேர்காணல்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்8 March 2026 3:49 PM IST (Updated: 8 March 2026 3:50 PM IST)
      • 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக சார்பில் போட்டியிட மனு அளித்தவர்களுக்கு நேர்காணல்.
      • சென்னை பனையூரில் உள்ள தவெக அலுவலகத்தில் நேர்காணல் நடைபெறும்.

      தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் விரைவில் நடைபெற உள்ள நிலையில் நாளை மறுநாள் முதல் தவெக சார்பில் தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களுக்கான நேர்காணல் வரும் 10ம் தேதி முதல் தொடங்கும் என்று கட்சி தலைமை அறிவித்துள்ளது.

      அதன்படி, சென்னை பனையூரில் உள்ள தவெக அலுவலகத்தில் வேட்பாளர்களுக்கான நேர்காணல் நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

      2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக சார்பில் போட்டியிட மனு அளித்தவர்களிடம் நாளை மறுநாள் நேர்காணல் நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

      தவெக வேட்பாளர்கள் நேர்காணல் TVK candidates interview 
      Next Story
      ×
        X