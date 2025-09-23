Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      டிரம்பின் விசா அறிவிப்புதான் தங்கம் விலை உயர்வுக்கு காரணம்: நகை வியாபாரிகள் சங்க தலைவர்
      X
      சென்னை

      டிரம்பின் விசா அறிவிப்புதான் தங்கம் விலை உயர்வுக்கு காரணம்: நகை வியாபாரிகள் சங்க தலைவர்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்23 Sept 2025 7:51 PM IST
      • இரண்டு நாள் தங்கம் விலை உயர்வுக்கு டிரம்பின் விசா அறிவிப்பு முக்கிய காரணம்
      • டிரம்ப் அறிவிப்பு உலக பொருளாதாரத்தில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

      தங்கம் நகை மற்றும் வைர நகை வியாபாரிகள் சங்க தலைவர் ஜெயந்திலால் சலானி கூறியதாவது:-

      தங்கம் விலை இன்னும் உயர காத்துக் கொண்டிருக்கிறது என்றுதான் சொல்வேன். இதற்கு முன்பாக பல காரணங்கள் இருந்தாலும், திடீரென இந்த இரண்டு நாள் விலை ஏற்றத்திற்கு (நேற்றும் இன்றும் சவரனுக்கு 2240 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது) அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்பின் விசா குறித்த அறிவிப்புதான் காரணம்.

      இது உலக பொருளாதாரத்தில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பெரும்பாலான நாடுகளில் உள்ள மக்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள். இந்தியாவில் இருந்து அமெரிக்காவுக்கு சென்று வேலை பார்க்கும் மக்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.

      இவ்வாறு ஜெயந்திலால் சலானி தெரிவித்துள்ளார்.

      gold rate Donald Trump தங்கம் விலை டொனால்டு டிரம்ப் 
      Next Story
      ×
        X