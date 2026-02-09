என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
சென்னையில் நாளை (10.02.2026) மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள்...
- நாளை மின் தடை ஏற்படும் பகுதிகள் குறித்து தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
- காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 வரை மின் தடை செய்யப்படும்.
சென்னை:
சென்னையில் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒரு சில பகுதிகளில் மின் தடை செய்யப்படுகிறது. காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 வரை மின் தடை செய்யப்படும். பராமரிப்பு பணி முடிவடைந்தவுடன் மின் விநியோகம் கொடுக்கப்படும்.
அந்த வகையில், நாளை மின் தடை ஏற்படும் பகுதிகள் குறித்து தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, சென்னையில் நாளை (10.02.2026) காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக பின்வரும் இடங்களில் மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும். அதன்படி,
அடையாறு: சாஸ்திரி நகர், பெசன்ட் நகர் 1 முதல் 7 வது அவென்யூ, 1 முதல் 31 வது குறுக்குத் தெரு, கஸ்டம்ஸ் காலனி, பீச் ஹோம் அவென்யூ, CPWD குவார்ட்டர்ஸ், ஆர்பிஐ குவார்ட்டர்ஸ், தாமோதரபுரம், ஊரூர்குப்பம், திருவள்ளுவர் நகர், ஓடைமா நகர், கலாஷேத்ரா TM தெரு, எல்லையம்மன் கோவில் தெரு, அண்ணா காலனி, கக்கன் காலனி, லட்சுமிபுரம், எம்ஜி சாலை, சிவகாமிபுரம், மாளவியா அவென்யூ, ராதாகிருஷ்ணன் நகர், மருதீஸ்வரர் நகர், ஸ்ரீராம் நகர், அண்ணா தெரு, முத்துலட்சுமி தெரு, வால்மீகி நகர், ஆர்பிஐ காலனி, கிழக்கு மாட தெரு, கலாசேத்ரா சாலை, வால்மீகி தெரு, வேம்புலியம்மன் டீச்சர் தெரு, சி. காலனி, ஜெயராம் தெரு, எல்பி சாலை, சுப்பிரமணியன் காலனி, எஸ்பிஐ காலனி, கற்பகம் கார்டன், பத்மநாபா நகர் 4 மற்றும் 5 வது தெரு, பரமேஸ்வரி நகர், ஜீவரத்தினம் நகர், சாந்தி காலனி, வெங்கடேஸ்வரா நகர், அருணாச்சலபுரம், ராமசாமி கார்டன், பெசன்ட் அவென்யூ, அடையாறு பாலம் சாலை, ஆர்.எஸ்.காம்பவுண்ட்.
பூந்தமல்லி: சேனீர்குப்பம், கரையாஞ்சாவடி, துளசிதாஸ் நகர், சின்ன மாங்காடு, குமணஞ்சாவடி.
ஐயப்பன்தாங்கல்: அன்னை இந்திரா நகர், புஷ்பா நகர், விஜயலட்சுமி நகர், பாவேந்தர் நகர், ராம்தாஸ் நகர், லட்சுமி நகர், இந்திரா நகர்.
கல்மண்டபம்: கேஎல்எம் சாலை, உசைன் மேஸ்திரி தெரு, ஃபக்கீர் தெரு, ஷேக் மேஸ்திரி தெரு, தம்பு லேன், மார்க்கெட் லேன், ஜிஎம் பேட்டை, லோட்டஸ் ராமசாமி தெரு, ஏஜே காலனி 1 முதல் 5வது தெருக்கள், கிரேஸ் கார்டன், மேற்கு கேஎல்எம் சாலை, ஜீவரத்தினம் குவார்ட்டர்ஸ், கிழக்கு திருவால் தெரு, இந்திரா நகர், குவார்ட்டர்ஸ் நகர், பஜார் தெரு, NRT சாலை, சல்மா அபார்ட்மெண்ட்.
ராயபுரம்: எம்சி ரோடு, கல்லறை சாலை, பிவி கோவில், ராமன் சாலை, வெங்கடாசலம் தெரு, மசூதி தெரு, மணிகண்ட முதலி தெரு, ஆண்டி அப்பா முதலி தெரு, ஆதம் தெரு, மரியதாஸ் தெரு, கிழக்கு, மேற்கு மற்றும் தெற்கு மாதா சர்ச் தெரு, சிங்காரா கார்டன், மீனாட்சி அம்மன் பேட்டை, தோபி கானா தெரு, கல்முந்த நாடார் தெரு, வி. 4வது தெரு, அம்மன் கோவில் தெரு 1 முதல் 8வது தெரு, ராஜகோபால் தெரு, பஜனை கோவில் தெரு, செல்வ விநாயகர் கோவில் தெரு, சோலையப்பன், நல்லப்ப வாத்தியார் தெரு, வள்ளுவன் தெரு மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.