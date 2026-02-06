என் மலர்
சென்னையில் நாளை (07.02.2026) மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள்...
- நாளை மின் தடை ஏற்படும் பகுதிகள் குறித்து தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
- காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 வரை மின் தடை செய்யப்படும்.
சென்னை:
சென்னையில் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒரு சில பகுதிகளில் மின் தடை செய்யப்படுகிறது. காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 வரை மின் தடை செய்யப்படும். பராமரிப்பு பணி முடிவடைந்தவுடன் மின் விநியோகம் கொடுக்கப்படும்.
அந்த வகையில், நாளை மின் தடை ஏற்படும் பகுதிகள் குறித்து தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, சென்னையில் நாளை (07.02.2026) காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக பின்வரும் இடங்களில் மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும். அதன்படி,
திருமுடிவாக்கம்: பரத்வாஜ் நகர், தனசெல்வி நகர், பி.டி.சி. குடியிருப்புகள், வரதராஜபுரம், ராயப்பா நகர், தர்காஷ்ட் சாலை, நடுவீரப்பட்டு.
காரம்பாக்கம்: மகாலட்சுமி நகர், புத்தர் காலனி, கமலா நகர், ஆற்காடு சாலை, ராஜேஸ்வரி நகர், திரு முருகன் நகர், தேவி நகர்.
அம்பத்தூர் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்: மகாத்மா காந்தி சாலை 4, 5, 6, 11 மற்றும் 12வது தெருக்கள், காமராஜ் நகர் பிரதான சாலை, சிட்கோ இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட், ரெயில்வே ஸ்டேஷன் சாலை 5, 6 மற்றும்7வது தெருக்கள்.
பெருங்களத்தூர்: ஓட்டேரி, ஊரப்பாக்கம், வண்டலூர், சிங்காரத்தோட்டம் ஹில் வியூ, கங்கை அம்மன் கோவில், வெங்கடேசபுரம், லட்சுமிபுரம், ஆர்எம்கே நகர், குண்டுமேடு, விவேக் நகர், காமதேனு நகர், கார்த்திகேயன் நகர், பாரதி நகர், கணேஷ் நகர், சத்யமூர்த்தி நகர், எம்கேபி நகர், ஸ்ரீ ராம் பார்க் 63 அபார்ட்மெண்ட், எஸ்வி நகர், காமராஜர் நகர், மேப்பேடு, புத்தூர், பெருமாள்புரம், அமுதம் நகர், விஷ்ணு நகர், குறிஞ்சி நகர், கண்ணன் அவென்யூ.
முடிச்சூர்: பாலாஜி நகர், முல்லை நகர், நவாப் ஹபீபுல்லா நகர், புருஷோத்தமன் நகர், லக்ஷ்மி நகர், நேதாஜி நகர், பார்வதி நகர், வரதன் நகர், ராயப்பா நகர், அஷ்டலக்ஷ்மி நகர், அன்னை இந்திரா நகர், ரங்கா நகர், கேப்டன் சசிகுமார் நகர், கிருஷ்ணா நகர், வைதேகி நகர், காமராஜர் நெடுஞ்சாலை.
ஸ்டான்லி: கத்திப்பாரா, பி.பி. அம்மன் கோவில், சிதம்பர நகர், அம்பேத்கர் நகர், ஆனந்தநாயகி நகர், சி.பி. சாலை, ஓல்டு கிளாஸ் பேக்டரி, ஹரி நாராயணபுரம், பழைய ஜெயில் சாலை, பென்சனர் தெரு, டி.ஹெச். சாலை, லாலகுண்டா, எஸ்.எம். செட்டி தெரு, ஜெயராம் தெரு, துளுக்காணம் தெரு, முத்தையா மேஸ்திரி தெரு, டாக்டர் விஜயராகவலு சாலை, அசீஸ் எம்.டி. தெரு, சிமெட்டரி சாலை, கவுசிங் போர்டு, பி.பி. சாலை.
விருகம்பாக்கம்: பெருமாள் கோவில் 1மற்றும் 2வது தெரு, சாரதா நகர், காமராஜர் சாலை, செரஸ் அப்பாசாமி அபார்ட்மென்ட்ஸ், ஆற்காடு சாலை, காந்தி சாலை, ஏ.வி.எம் அவென்யூ, பாண்டியன் தெரு, பல்லவன் தெரு, ஆழ்வார்திருநகர், அபிலாஷா அபார்ட்மென்ட்.
மாதவரம்: ராகவேந்திர நகர், ரிங் சாலை, தேவகி நகர், எலிசபெத் நகர், பத்மாவதி நகர், ஜவஹர்லால் நேரு சாலை, அப்துல்கலாம் நகர், சி.எம்.டி.ஏ., தட்டான் குளம் சாலை, ஜெயின் அபார்ட்மெண்ட், லோட்டஸ் காலனி, சீதாபதி தெரு 1 முதல் 21 வரை.