சென்னையில் நாளை (30.01.2026) மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள்...
- காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 வரை மின் தடை செய்யப்படும்.
- கோவிலம்பாக்கம், மடிப்பாக்கம், கீழ்க்கட்டளை, மயிலை பாலாஜி நகர்.
சென்னை:
சென்னையில் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒரு சில பகுதிகளில் மின் தடை செய்யப்படுகிறது. காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 வரை மின் தடை செய்யப்படும். பராமரிப்பு பணி முடிவடைந்தவுடன் மின் விநியோகம் கொடுக்கப்படும்.
அந்த வகையில், நாளை மின் தடை செய்யப்படும் பகுதிகள் குறித்து தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, சென்னையில் நாளை (30.01.2026) காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக பின்வரும் இடங்களில் மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும். அதன்படி,
முடிச்சூர்: பரத்வாஜ் நகர், தனசெல்வி நகர், PTC அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், வரதராஜபுரம், ராயப்பா நகர், தர்கா ரோடு, நடுவீரப்பட்டு மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.
செம்பியம்: கண்ணபிரான் கோவில் தெரு, அம்பேத்கர் நகர், அண்ணா நகர், பிரான்சிஸ் காலனி, முத்துமாரியம்மன் கோவில் தெரு, திருவள்ளுவர் தெரு, பாண்டியன் தெரு, கேகேஆர் எஸ்டேட், மிக்டிக் காலனி, கேகேஆர் நகர், கல்கத்தா கடை, விஓசி தெரு, நவின் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு, ஆர்சி கிங்ஸ்டன் தெரு, உடையார் தோட்டம், டி.வி.கே. தெரு.
முகப்பேர்: முகப்பேர் கிழக்கு, பன்னீர் நகர், திருவள்ளுவர் நகர், ஸ்பார்டன் நகர் மற்றும் அவென்யூ, கார்டன் அவென்யூ, மகிழ்ச்சி காலனி, கோல்டன் பிளாட் மற்றும் காலனி, மேற்கு முனை காலனி, சீனிவாசா நகர், சத்யா நகர், ஆபிசர் காலனி, இளங்கோ நகர், மூர்த்தி நகர், குமரன் நகர், டிவிஎஸ் காலனி மற்றும் அவென்யூ, கலெக்டர் நகர், ரெடியல் ஹவுஸ், ஜீவன் பீமா நகர், கிருஷ்ணா நகர்.
மாத்தூர்: சின்னசாமி நகர், எம்எம்டிஏ மெயின் ரோடு, ஓமக்குளம் தெரு, சக்தி நகர், நேரு நகர், பெருமாள் கோவில் தெரு, டெலிகாம் நகர், பெரிய மாத்தூர், புதுநகர், மஞ்சம்பாக்கம் அசிஸ் நகர், அகர்சன் கல்லூரி சாலை.
பள்ளிக்கரணை: கோவிலம்பாக்கம், மடிப்பாக்கம், கீழ்க்கட்டளை, மயிலை பாலாஜி நகர், பாலாஜி பல் மருத்துவக் கல்லூரி, ஆதிபுரீவரர், NIOT, பவானியம்மன் கோவில், கிருஷ்ணா நகர், மணிமேகலை நகர், குபேரன் நகர், ராம் நகர்.
பல்லாவரம்: பாலமுருகன் நகர், ரோஸ் நகர், அம்பாள் நகர், சுபம் நகர், பெருமாள் நகர், பல்லவ கார்டன், தேன்மொழி நகர், பூபதி நகர், சௌந்தரராஜன் நகர், குமரன் நகர், திருவள்ளுவர் நகர், கீழ்க்கட்டளை பேருந்து நிலையம், இங்கிலீஷ் எலெக்ட்ரிக் நகர், 200 அடி ரேடியல் சாலை, ரோஸ் நகர், எம்.கே.நகர், கணபதி நகர், ஈச்சங்காடு சிக்னல், இன்ஜினீயர்ஸ் அவென்யூ, பாக்கியலட்சுமி நகர், ராஜா நகர், S. கொளத்தூர், மணிகண்டன் நகர், வீரமணி நகர், அன்பு நகர், Self Help இண்டஸ்ட்ரீஸ்.
புழல்: சேந்திரம்பாக்கம், தீயபாக்கம், கொசப்பூர், தியாக விவதாசி நகர், கானம் பாளையம், வெங்கடேஸ்வரா நகர், ஏவி டைல்ஸ், பெரியார் நகர், நாகாத்தம்மன் கோவில்.