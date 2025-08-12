என் மலர்
சென்னையில் நாளை (13.08.2025) மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள்...
- காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின் தடை செய்யப்படும்.
- லட்சுமிபுரம், பெரியார் நகர், கோணிமேடு, கங்கை நகர்.
சென்னை:
சென்னையில் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒரு சில பகுதிகளில் மின் தடை செய்யப்படுகிறது. காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின் தடை செய்யப்படும். பராமரிப்பு பணி முடிவடைந்தவுடன் மின் விநியோகம் கொடுக்கப்படும்.
அந்த வகையில், நாளை மின் தடை செய்யப்படும் பகுதிகள் குறித்து தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, சென்னையில் நாளை (13.08.2025) காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக பின்வரும் இடங்களில் மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும். அதன்படி,
அடையாறு: காந்தி நகர் 3 மற்றும் 4-வது பிரதான சாலை, 2வது கிரசண்ட் பார்க் சாலை.
கொட்டிவாக்கம்: ஜர்னலிஸ்ட் காலனி, சீனிவாசபுரம், நியூ கடற்கரை சாலை, காவேரி நகர் 1 முதல் 6வது தெரு, கற்பகாம்பாள் நகர், லட்சுமண பெருமாள் நகர், திருவள்ளுவர் நகர் 1 முதல் 59வது தெரு வரை, பகத்சிங் சாலை, வெங்கடேஷ்வரா நகர் 1 முதல் 21-வது தெரு, புதிய காலனி, கொட்டிவாக்கம் குப்பம், பஜனை கோவில் தெரு, ஈசிஆர் பிரதான சாலை, மருந்தீஸ்வர கோவில், கஜுரா கார்டன், பல்கலை நகர், தெற்கு, வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாட தெரு, பிள்ளையார் கோவில் தெரு, ராஜா ரங்கசாமி அவென்யூ, 1 முதல் 4-வது கடல்வழி சாலை, பாலகிருஷ்ணா நெடுஞ்சாலை, வால்மீகி நகர், கலாஷேத்ரா சாலை, சிஜிஐ காலனி, போலீஸ் குடியிருப்புகள், திருவீதியம்மன் கோவில் தெரு, சங்கம் காலனி, கந்தசாமி நகர், காமராஜர் சாலை, பாலவாக்கம்.
திருமுல்லைவாயல்: லட்சுமிபுரம், பெரியார் நகர், கோணிமேடு, கங்கை நகர், சரத் கண்டிகை, பம்மத்துக்குளம், எல்லம்மன்பேட்டை, ஏரங்குப்பம்.
பஞ்செட்டி: கவரப்பேட்டை, கீழ்முதலம்பேடு, மேல்முதலம்பேடு, சோம்பட்டு, பனப்பாக்கம், ஆரணி, துரைநல்லூர், சின்னம்பேடு, காரணி, புதுவொயல், ராளபாடி, மங்கலம்.
பெரம்பூர்: நெடுஞ்சாலை, 1, 2 தெரு, மங்களபுரம், கிருஷ்ணதாஸ் சாலை 1 முதல் 5 தெரு, தேசியா காலனி, வீட்டுவசதி வாரியம், சி.ஒய்.எஸ் சாலை, சேமாத்தமன் காலனி, மேட்டுப்பாளையம், சாந்தி காலனி, பி.எச் சாலை, நியூ ஃபெரன்ஸ் சாலை, ஸ்ட்ராஹன்ஸ் சாலை, தர்கா தெரு, பென்ஷனர்கள் சந்து, அப்பாசாமி தெரு, யாகூப் கார்டன் தெரு, அலெக்சாண்டர் கார்டன் தெரு, எஸ்.எம்.எஸ் தெரு, வடக்கு டவுன் 1,2, பெரம்பூர் பேரக்ஸ் சாலை, போலீஸ் குடியிருப்பு, ஹண்டர்ஸ் சாலை, ஹண்டர்ஸ் லேன், ரங்கையா தெரு, ராகவன் தெரு, அஸ்தபூஜம் சாலை, கே.எம். கார்டன், நம்மாழ்வார் தெரு, மாணிக்கம் தெரு, முருகேச முதலி தெரு, நரசிம்ம பெருமாள் கோவில் தெரு, காலாதியப்பா தெரு, தானா தெரு, முத்தையா நாய்க்கன் தெரு, அரசப்பன் தெரு, பெருமாள் தெரு, காரியப்பா தெரு, ராஜா சாகிப் தெரு, சின்ன தம்பி தெரு, மசூதி தெரு, கார்ப்பரேஷன் லேன் , சிஎஸ் நகர், சிஆர் கார்டன், சூரத் பவன் தெரு, எத்திராஜ் கார்டன், ராமானுஜம் கார்டன், தியாகப்பா முதலி தெரு, பாபு தெரு, பேரக்ஸ் கேட் தெரு, நைனியப்பன் தெரு, எஸ்எஸ் புரம், பிரிக்ளின் சாலை, திரு.வி.க தெரு, காமராஜ் தெரு, தேவி பவானி எல்லையம்மன் தெரு, பொன்னியம்மன் கோவில் தெரு, சண்முகம் தெரு, கே.எல்.பி.