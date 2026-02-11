என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
GOLD PRICE TODAY: ஒரே நாளில் 2வது முறையாக உயர்ந்த தங்கம் விலை - இன்றைய நிலவரம்
- இன்று ஒரே நாளில் தங்கம் விலை 2 முறை உயர்ந்துள்ளது.
- வெள்ளி விலையில் 2-வது நாளாக இன்று மாற்றம் இல்லை.
சென்னையில் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை தினந்தோறும் உயர்ந்து புதிய உச்சத்தில் விற்பனையாகிறது. காலை, மாலை என இருவேளைகளிலும் விலை உயர்ந்து அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி வருகிறது.
கடந்த 9-ந்தேதி தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்து, கிராமுக்கு 230 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.14,650-க்கும் சவரனுக்கு 1,840 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,17,200-க்கும் விற்பனையானது. நேற்று தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.560 குறைந்து ரூ.1,16,640-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.70 குறைந்து ரூ.14,580-க்கும் விற்பனையானது.
இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.160 உயர்ந்து ரூ.1,16,800-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.20 உயர்ந்து ரூ.14,600-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில், இன்று ஒரே நாளில் தங்கம் விலை 2 முறை உயர்ந்துள்ளது. இன்று மாலையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்குரூ.1,520 உயர்ந்து ரூ. 1,18,320-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.190உயர்ந்து ரூ.14,790-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
வெள்ளி விலையில் 2-வது நாளாக இன்றும் மாற்றம் இல்லை. ஒரு கிராம் வெள்ளி 300 ரூபாய்க்கும் பார் வெள்ளி ரூ.3 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-
10-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,16,640
09-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,17,200
08-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,15,360
07-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,15,360
06-02-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,14,000
கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-
10-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300
09-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.300
08-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.285
07-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.285
06-02-2026- ஒரு கிராம் ரூ.280