என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
ஏறிய வேகத்திலேயே இறங்கும் தங்கம் விலை.. ஒரே நாளில் 3 ஆயிரம் சரிவு
- இன்று காலை தங்கம் விலை கிராமுக்கு 150 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.11,300-க்கும் விற்பனையானது.
- சவரனுக்கு 1,200 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.90,400-க்கும் விற்பனையானது.
தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு உச்சத்தை தொட்டது. ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.97 ஆயிரத்தை தாண்டி விற்பனை செய்யப்பட்டது.
தீபாவளிக்கு பிறகு தங்கம் விலை குறைந்து வருகிறது. சென்னையில் கடந்த 23-ந்தேதி தங்கத்தின் விலை சவரன் ரூ.92 ஆயிரமாக குறைந்தது. தொடர்ந்து 24-ந்தேதி தங்கத்தின் விலை குறைந்து ரூ.91 ஆயிரத்து 200-க்கு விற்பனையானது. நேற்று சவரனுக்கு ரூ.400 குறைந்து ரூ.91 ஆயிரத்து 600-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இதனையடுத்து தங்கம் விலை 2-வது நாளாக இன்று காலை அதிரடியாக குறைந்துள்ளது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு 150 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.11,300-க்கும், சவரனுக்கு 1,200 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.90,400-க்கும் விற்பனையாகிறது.
இந்நிலையில் தங்கம் விலை மாலையில் மேலும் குறைந்துள்ளது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.225 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.11075-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1800 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 88600-க்கு விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது. வெள்ளி விலை 5 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.165-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.1 லட்சத்து 65 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-
27-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 91,600
26-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 92,000
25-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 92,000
24-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 91,200
23-10-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ. 92,000
கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-
27-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.170
26-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.170
25-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.170
24-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.170
23-10-2025- ஒரு கிராம் ரூ.174