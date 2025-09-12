என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
தமிழக பா.ஜ.க. மையக்குழு கூட்டம்- கூட்டணி முரண்பாடு, உட்கட்சி பூசல் குறித்து ஆலோசனை
- பா.ஜ.க. அமைப்புச் செயலாளர் பி.எல்.சந்தோஷ் தலைமையில் வருகிற 16-ந்தேதி சென்னையில் கூட்டம் நடைபெற உள்ளது.
- பா.ஜ.க. மாவட்ட தேர்தல் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் குறித்தும் பா.ஜ.க. அமைப்பு செயலாளர் பி.எல்.சந்தோஷ் ஆலோசிக்க உள்ளார்.
தமிழக பா.ஜ.க. மையக்குழு கூட்டம் அக்கட்சியின் அமைப்புச் செயலாளர் பி.எல்.சந்தோஷ் தலைமையில் வருகிற 16-ந்தேதி சென்னையில் நடைபெற உள்ளது.
கூட்டத்தில் 2026 தேர்தலுக்கான வியூகம், தேர்தல் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை, தலைவர்களிடையே கருத்து வேறுபாடு உள்ளிட்டவை குறித்து ஆலோசிக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
பா.ஜ.க. மாவட்ட தேர்தல் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் குறித்தும் பா.ஜ.க. அமைப்பு செயலாளர் பி.எல்.சந்தோஷ் ஆலோசிக்க உள்ளார்.
கூட்டணி முரண்பாடுகள் குறித்தும் ஆலோசனை நடத்தப்படலாம் என்றும், பா.ஜ.க. தலைவர்கள் இடையேயான கருத்து வேறுபாடுகள் பற்றியும் ஆலோசிக்கப்பட வாய்ப்பு உள்ளதாக தெரிய வந்துள்ளது.
Next Story