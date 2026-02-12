Live
      புதுவையில் வேலை நிறுத்தம் போராட்டம்- பொது சேவைகள் பாதிப்பு
      புதுச்சேரி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்12 Feb 2026 9:48 AM IST
      • மத்திய பாஜக அரசை கண்டித்து 9 இடங்களில் சாலை மறியல் போராட்டம்.
      • போராட்டத்தை ஒட்டி தனியார் பேருந்து, ஆட்டோ, டெம்போ உள்ளிட்ட சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

      தொழிலாளர் சட்டங்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் மத்திய அரசை கண்டித்து புதுச்சேரியில் பொது வேலைநிறுத்த போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.

      மத்திய பாஜக அரசுக்கு எதிரான போராட்டங்களுக்கு மத்திய தொழிற்சங்கத்தினர், போக்குவரத்து, வங்கி ஊழியர் சங்கங்கள் ஆதரவு அளித்துள்ளது.

      புதுவையில் பேருந்து, ஆட்டோ இயக்கப்படாத நிலையில் மத்திய பாஜக அரசை கண்டித்து 9 இடங்களில் சாலை மறியல் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.

      புதுச்சேரியில் பொது வேலைநிறுத்த போராட்டத்தை ஒட்டி தனியார் பேருந்து, ஆட்டோ, டெம்போ உள்ளிட்ட சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

