      தமிழக மீனவர்கள் 35 பேரை கைது செய்த இலங்கை கடற்படை
      தமிழக மீனவர்கள் 35 பேரை கைது செய்த இலங்கை கடற்படை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்3 Nov 2025 7:23 AM IST
      • 4 படகுகளையும் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.
      • மீனவர்களிடம் இலங்கை கடற்படை விசாரணை நடத்தி வருகிறது.

      தமிழக மீனவர்கள் 35 பேரை இலங்கை கடற்படை கைது செய்துள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

      எல்லை தாண்டி மீன் பிடித்ததாக கூறி தமிழகத்தைச் சேர்ந்த 35 மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்துள்ளனர். மேலும் 4 படகுகளையும் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

      கைதான செய்யப்பட்ட மீனவர்களிடம் இலங்கை கடற்படை விசாரணை நடத்தி வருகிறது. இதனிடையே, மீனவர்கள் கைதான சம்பவம் மீனவ மக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதனை தடுக்க மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

