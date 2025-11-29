Live
      முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுடன் ஸ்ருதிஹாசன் சந்திப்பு
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்29 Nov 2025 10:29 AM IST
      • நடைபயிற்சி, உடற்பயிற்சி மேற்கொள்ளும் வீடியோக்கள் அவ்வப்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
      • புகைப்படம் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலானது.

      சென்னை:

      தி.மு.க. தலைவரும் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் தினமும் காலையில் நடைபயிற்சி மேற்கொள்வதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளார். பல்வேறு பணிகளுக்கு மத்தியில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், நடைபயிற்சி, உடற்பயிற்சி மேற்கொள்ளும் வீடியோக்கள் அவ்வப்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

      இதனிடையே, நடைபயிற்சி மேற்கொள்ளும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அங்கு நடைபயிற்சிக்கு வரும் மக்கள், அரசியல் தலைவர்கள், பிரபலங்கள் என பலரையும் சந்தித்து பேசும் சம்பவங்களும் நடைபெறுகின்றன.

      அந்த வகையில், இன்று நடைபயிற்சி மேற்கொண்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை நடிகையும், கமல்ஹாசனின் மகளுமான ஸ்ருதிஹாசன் சந்தித்து பேசினார். இதுதொடர்பான புகைப்படம் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலானது.

      MK Stalin Shruti Haasan முக ஸ்டாலின் ஸ்ருதிஹாசன் 
