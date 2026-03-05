என் மலர்
தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி மாற்றம்: ஜனாதிபதி ஒப்புதல்
- தமிழ்நாடு ஆளுநரான ஆர்.என்.ரவி மாற்றப்பட்டுள்ளார்.
- அவர் மேற்கு வங்கத்தின் ஆளுநராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
சென்னை:
தமிழ்நாடு ஆளுநரான ஆர்.என்.ரவி மாற்றப்பட்டு மேற்கு வங்கத்துக்கு ஆளுநராக நியமனம் செய்யப்பட்டு உள்ளார்.
தமிழக ஆளுநராக ஆர்.என். ரவி 2021 செப்டம்பர் 18-ம் தேதியிலிருந்து இன்றுவரை பதவி வகித்து வந்தார்.
கேரள ஆளுநரான ராஜேந்திர அர்லேகருக்கு கூடுதல் பொறுப்பாக தமிழக ஆளுநராக பதவி வகிப்பார். இந்த மாற்றங்களுக்கு ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளார்.
