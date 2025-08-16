Live
      திட்டமிட்டபடி நாளை சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெறும்- ராமதாஸ் அறிவிப்பு
      விழுப்புரம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்16 Aug 2025 12:48 PM IST
      • பொதுக்குழு ரத்து செய்யப்படுவதாக சிலர் வதந்தி பரப்புவதாக செய்தி வருகிறது.
      • புதுச்சேரி சங்கமித்ரா அரங்கில் திட்டமிட்டபடி பொதுக்குழு நடப்பதில் எவ்வித மாற்றமும் இல்லை.

      நாளை பா.ம.க. சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற உள்ளது.

      இந்நிலையில் திட்டமிட்டபடி நாளை சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெறும் என பா.ம.க. நிறுவனர் ராமதாஸ் அறிவித்துள்ளார்.

      பொதுக்குழு ரத்து செய்யப்படுவதாக சிலர் வதந்தி பரப்புவதாக செய்தி வருகிறது. அதை யாரும் நம்ப வேண்டாம். எனது தலைமையில் நாளை நிச்சயம் பா.ம.க. சிறப்பு பொதுக்குழு நடைபெறும்.

      புதுச்சேரி சங்கமித்ரா அரங்கில் திட்டமிட்டபடி பொதுக்குழு நடப்பதில் எவ்வித மாற்றமும் இல்லை.

      இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

