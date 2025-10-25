என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
அடுத்த 3 மணி நேரத்திற்கு மழைக்கு வாய்ப்புள்ள 8 மாவட்டங்கள்...
- பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது.
- சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் மழை பெய்து வருகிறது.

வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரம் அடைந்துள்ள நிலையில் தமிழகத்தில் கடந்த சில தினங்களாக பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் மழை பெய்தது.
இந்த நிலையில், தமிழகத்தில் அடுத்த 3 மணி நேரத்திற்கு 8 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
அதன்படி, சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், குமரி, தென்காசி, நெல்லை, தூத்துக்குடி ஆகிய மாவட்டங்களில் பிற்பகல் 1 மணிவரை மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது.
