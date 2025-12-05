Live
      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      2026 தேர்தல்: முதல் கட்டமாக 100 பேர் கொண்ட வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்ட நா.த.க.
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்5 Dec 2025 4:02 PM IST
      சென்னை:

      தமிழக சட்டசபை தேர்தல் அடுத்த ஆண்டு நடைபெற உள்ளது.

      தொகுதிகள், வேட்பாளர் தேர்வு, கூட்டணி உள்ளிட்ட ஆயத்த பணிகளில் அனைத்துக் கட்சிகளும் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

      இதற்கிடையே, தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சி தனித்துப் போட்டியிடும் என அக்கட்சியின் தலைவர் சீமான் அறிவித்தார்.

      நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் போட்டியிட உள்ள 234 வேட்பாளர்களையும் ஒரே நிகழ்வில் அறிமுகப்படுத்தும் மக்களின் மாநாடு அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்தில் திருச்சியில் நடைபெறும் என அக்கட்சி தெரிவித்துள்ளது.

      இந்நிலையில், தமிழக சட்டசபையில் போட்டியிட உள்ள 100 வேட்பாளர்கள் அடங்கிய முதல் கட்ட பட்டியலை அக்கட்சியின் தலைவர் சீமான் இன்று வெளியிட்டார்.

      TN Assembly election NTK candidates list தமிழக சட்டசபை தேர்தல் நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 
