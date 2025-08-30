Live
      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      ஒரு கவுன்சிலர் கூட ஆகல.., எதிரி எனக் கூறிய விஜய்க்கு நயினார் நாகேந்திரன் பதிலடி..!
      ஒரு கவுன்சிலர் கூட ஆகல.., எதிரி எனக் கூறிய விஜய்க்கு நயினார் நாகேந்திரன் பதிலடி..!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்30 Aug 2025 9:09 PM IST
      • பாஜக 300-க்கு மேற்பட்ட எம்.பி.க்களை வைத்துள்ள கட்சி.
      • ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட எம்.எல்.ஏ.-க்கள் கொண்ட கட்சி.

      தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சித் தலைவர் இரண்டு மாநில மாநாடுகளை நடத்தியுள்ளார். விக்கிரவாண்டியில் நடைபெற்ற முதல் மாநாட்டிலும், கொள்கை அளவில் பாஜக எதிரி. அக்கட்சியுடன் ஒருபோதும் கூட்டணி கிடையாது என்றார். மதுரையில் சில நாட்களுக்கு முன் நடைபெற்ற 2ஆவது மாநாட்டிலும் இதே கருத்தை ஆணித்தரமாக வலியுறுத்தினார்.

      விரைவில் த.வெ.க. தலைவர் மாநிலம் முழுவதும் சுற்றுப் பயணம் செய்ய இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய், பாஜக-வை கொள்கை எதிரி என்கிறாரே? மாநிலம் முழுவதும் சுற்றுப் பயணம் செய்ய உள்ளாரே? அதை பற்றி கருத்து என்ன? என தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனிடம் கேள்வி எழுப்பபட்டது.

      அதற்கு நயினார் நாகேந்திரன் கூறியதாவது:-

      யாருடைய சுற்றுப் பயணமும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியை ஒன்றும் செய்ய முடியாது. நிறைய பேர் கட்சி ஆரம்பிக்கலாம். நீங்கள் கூட (பத்திரிகையாளரை பார்த்து) கட்சி ஆரம்பிக்கலாம்.

      ஒரு கவுன்சிலர் கூட ஆகல.., ஒரு எம்.எல்.ஏ. கூட ஆகல.., அவரை தோற்கடித்து விடுவேன்; இவர் எனக்கு எதிரி' என கூறுவது பக்குவமில்லாத வார்த்தையாகத்தான் கருதப்படும்.

      பாஜக 300-க்கு மேற்பட்ட எம்.பி.க்களை வைத்துள்ள கட்சி. உலக புகழ்ந்வாந்த தலைவராக பிரதமர் மோடி இருக்கிறார். ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட எம்.எல்.ஏ.-க்கள் கொண்ட கட்சி. ஒரு மாநாடு நடத்திவிட்டு எதிரி என பேசுவதையெல்லாம் எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்?

      இவ்வாறு நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார்.

      TVK Vijay Nainar Nagendran விஜய் நயினார் நாகேந்திரன் 
