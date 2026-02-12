என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
இந்தியாவின் உற்பத்தி வளர்ச்சியை விட தமிழகத்தின் உற்பத்தி வளர்ச்சி 3 மடங்கு அதிகம் - மு.க.ஸ்டாலின்
- தொழில் நிறுவனங்களின் நம்பிக்கைக்குரிய மாநிலமாக தமிழ்நாடு உள்ளது.
- முதலீடுகள் செயலாக்க மாநாடு என்பது இந்தியாவில் எங்கும் இல்லாத ஒன்று.
சென்னை கிண்டியில் 'CONVERSION CONCLAVE 2026' மாநாட்டை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்து உரையாற்றினார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:
* திராவிட மாடல் என்றால் வளர்ச்சிக்கான மாடல், மக்கள் வளர்ச்சிக்கான மாடல்.
* தமிழகத்தின் வளர்ச்சியை பொறுத்துக்கொள்ள முடியாதவர்களுக்கான பதில் இந்த மாநாடு.
* 'CONVERSION CONCLAVE 2026' மாநாட்டில் மட்டும் 52 நிறுவனங்களின் திறப்பு விழா நடந்துள்ளது.
* தொழில்துறையில் செய்த சாதனைகளை நாங்களே மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்து முறியடிப்போம்.
* தொழில் நிறுவனங்களின் நம்பிக்கைக்குரிய மாநிலமாக தமிழ்நாடு உள்ளது.
* ஒப்பந்தங்கள் செயலாக்கம் பெறுவதை பார்த்து பார்த்து உறுதி செய்கிறோம்.
* முதலீடுகள் செயலாக்க மாநாடு என்பது இந்தியாவில் எங்குமே இல்லாத ஒன்றை நடத்தி வருகிறோம்.
* தமிழ்நாடு தான் முதலீட்டாளர்களின் முதல் முகவரி என புள்ளி விபரங்கள் கூறுகின்றன.
* இந்தியாவின் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஏற்றுமதியில் தமிழகத்தின் பங்கு மட்டும் 41 சதவீதமாக உள்ளது.
* முதலீடுகள் செயலாக்க மாநாடு என்பது இந்தியாவில் எங்கும் இல்லாத ஒன்று.
* அனைத்து தொழில்துறையினருக்கும் நம்பிக்கை அளிக்கும் மாநிலமாக தமிழ்நாடு விளங்குகிறது.
* தமிழ்நாடு தான் முதலீட்டாளர்களின் முதல் முகவரி என புள்ளி விபரங்கள் கூறுகின்றன.
* கடந்த ஆண்டு இந்தியாவின் உற்பத்தி திறன் 4.5 சதவீதமாக உள்ள நிலையில் தமிழ்நாட்டில் 14.7 சதவீதமாக உள்ளது.
* இந்தியாவின் உற்பத்தி வளர்ச்சியை விட தமிழகத்தின் உற்பத்தி வளர்ச்சி 3 மடங்கு அதிகம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.