      நமது ஓட்டம் இன்னும் வேகமாகத் தொடரும்! - மு.க.ஸ்டாலின்
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்27 Sept 2025 2:07 PM IST
      • தொழில் வளர்ச்சியின் மிகச் சிறந்த குறியீடு வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவதுதான்.
      • திராவிட மாடல் அரசு ஆண்டுக்கு 12.5 லட்சம் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கி வருகிறது.

      முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில்,

      தொழில் வளர்ச்சியின் மிகச் சிறந்த குறியீடு #EmploymentGeneration-தான்!

      அந்த வகையில், 2021-ஆம் ஆண்டு திருச்சியில் நான் உறுதியளித்த அளவான ஆண்டுக்கு 10 லட்சம் வேலைவாய்ப்புகள் என்பதையும் தாண்டி 12.5 லட்சம் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கி வருகிறது #DravidianModel!

      நமது ஓட்டம் இன்னும் வேகமாகத் தொடரும்!

      இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

      MK Stalin முக ஸ்டாலின் 
