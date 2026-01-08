Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் முன்னிலை - உலகளாவிய திறன் மையத்தின் தலைநகர் தமிழ்நாடு - மு.க.ஸ்டாலின்
      X
      சென்னை

      தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் முன்னிலை - உலகளாவிய திறன் மையத்தின் தலைநகர் 'தமிழ்நாடு' - மு.க.ஸ்டாலின்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்8 Jan 2026 11:26 AM IST
      • சாதாரண மக்களுக்கும் தொழில்நுட்பம் சென்ற சேர வேண்டும் என திட்டங்களை வகுத்தவர் கலைஞர்.
      • தொழில்நுட்பத்தை சமூக முன்னேற்றத்திற்கான கருவியாக பார்க்க வேண்டும்.

      சென்னை நந்தம்பாக்கத்தில் தகவல் தொழில்நுட்ப உச்சி மாநாட்டை தொடங்கி வைத்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உரையாற்றினார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

      * தமிழகத்தை முன்னேற்றப் பாதையில் அழைத்துச்செல்லும் தொலைநோக்கு பார்வை கொண்டவர் அமைச்சர் பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன்.

      * தமிழகத்தின் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி பயணத்தில் இது முக்கியமான தருணம்.

      * தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் தமிழ்நாடு பிற மாநிலங்களை விட முன்னிலையில் உள்ளது.

      * தமிழ்நாட்டின் தொழில்நுட்ப பயணத்திற்கு இன்று நடைபெறும் தகவல் தொழில்நுட்ப மாநாடு சிறப்பு சேர்க்கும்.

      * திராவிட மாடல் ஆட்சிக்குப்பின்னர் தான் தமிழ்நாட்டில் தகவல் தொழில்நுட்ப மாநாடுகள் நடத்தப்படுகிறது.

      * சாதாரண மக்களுக்கும் தொழில்நுட்பம் சென்ற சேர வேண்டும் என திட்டங்களை வகுத்தவர் கலைஞர்.

      * உலகளாவிய திறன் மையத்தின் தலைநகராக தமிழ்நாடு திகழ்கிறது.

      * நவீனத்தை நோக்கிய பாய்ச்சலுடன் தமிழக அரசு தொலைநோக்கு பார்வையுடன் செயல்படுகிறது.

      * தொழில்நுட்பத்தை சமூக முன்னேற்றத்திற்கான கருவியாக பார்க்க வேண்டும்.

      * 32 மாவட்டங்களில் இருந்து மென்பொருள் ஏற்றுமதி நடப்பதாக மத்திய அரசின் புள்ளி விபரம் கூறுகிறது.

      * திராவிட மாடல் ஆட்சி என்றால் என்னவென்று மத்திய அரசு கேட்கும் கேள்விக்கு அவர்கள் வெளியிடும் வளர்ச்சி தரவுகளே பதில்.

      இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

      MK Stalin முக ஸ்டாலின் 
      Next Story
      ×
        X