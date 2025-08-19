என் மலர்
'முதல்வரின் காக்கும் கரங்கள்' திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் மு.க.ஸ்டாலின்
- புதிய திட்டத்தின் கீழ் தொழில் தொடங்க ரூ.1 கோடி வரை வங்கிகள் மூலம் கடன் பெறுவதற்கு வழிவகை செய்யப்படும்.
- இத்திட்டத்தின் மூலம் தொழில்களுக்கு வழங்கப்படும் கடன் தொகையில் 30 சதவீதம் மூலதன மானியமும், 3 சதவீதம் வட்டி மானியமும் வழங்கப்படும்.
சென்னையில் 'முதல்வரின் காக்கும் கரங்கள்' திட்டத்தை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்.
முன்னாள் படை வீரர்கள் மற்றும் அவர்களை சார்ந்தோரின் நலனுக்காக 'முதல்வரின் காக்கும் கரங்கள்' என்ற புதிய திட்டத்தின் கீழ் தொழில் தொடங்க ரூ.1 கோடி வரை வங்கிகள் மூலம் கடன் பெறுவதற்கு வழிவகை செய்யப்படும் என அறிவித்து இருந்தார்.
'முதல்வரின் காக்கும் கரங்கள்' திட்டத்தின் மூலம் தொழில்களுக்கு வழங்கப்படும் கடன் தொகையில் 30 சதவீதம் மூலதன மானியமும், 3 சதவீதம் வட்டி மானியமும் வழங்கப்படும்.
