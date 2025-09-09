Live
      அ.தி.மு.க. கோமா நிலையில் உள்ளது- அமைச்சர் சேகர்பாபு
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்9 Sept 2025 10:25 AM IST
      சென்னை:

      மயிலாப்பூரில் உள்ள திருவள்ளுவர் கோவில் புனரமைப்பு பணியை பார்வையிட்டபின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் சேகர்பாபு கூறியதாவது:

      * 210 தொகுதிகளோடு நிறுத்திவிட்டார். 234 தொகுதிகளிலும் வெல்வதாக எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியிருக்க வேண்டும்.

      * அ.தி.மு.க. கோமா நிலையில் உள்ளது.

      * தி.மு.க.வை வசைபாடிய அண்ணாமலையே தி.மு.க. வலுவாக இருக்கிறது என பேசியிருக்கிறார்.

      * தை மாதத்திற்குள் 4,000 கோயில்களில் குடமுழுக்கு நடத்த இருக்கிறோம்.

      இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

      minister sekar babu ADMK அதிமுக அமைச்சர் சேகர்பாபு 
