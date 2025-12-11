Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      மகாகவி சொற்களை மனதில் ஏந்துகிறேன்- கமல்ஹாசன்
      X
      சென்னை

      மகாகவி சொற்களை மனதில் ஏந்துகிறேன்- கமல்ஹாசன்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்11 Dec 2025 12:43 PM IST
      • இந்தியாவைக் கனவு கண்ட மகத்தான கவிஞன் பாரதியின் பிறந்த நாள் இன்று.
      • டிசம்பர் குளிரில் இந்தியத் திருநாட்டின் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் நின்றபடி..

      இந்திய திருநாட்டின் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் நின்றபடி மகாகவியின் சொற்களை மனதில் ஏந்துகிறேன் என்று மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

      இதுகுறித்து கமல்ஹாசன் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது:-

      "எல்லாரும் ஓர்குலம் எல்லாரும் ஓரினம்

      எல்லாரும் இந்திய மக்கள்,

      எல்லாரும் ஓர்நிறை எல்லோரும் ஓர்விலை

      எல்லாரும் இந்நாட்டு மன்னர்"- என அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வலிமையான இந்தியாவைக் கனவு கண்ட மகத்தான கவிஞன் பாரதியின் பிறந்த நாள் இன்று.

      டிசம்பர் குளிரில் இந்தியத் திருநாட்டின் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் நின்றபடி மகாகவியின் சொற்களை மனதில் ஏந்துகிறேன்.

      இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

      மகாகவி பாரதியார் மக்கள் நீதி மய்யம் கமல்ஹாசன் Mahakavi Bharathiyar Makkal Needhi Maiam kamalhassan 
      Next Story
      ×
        X