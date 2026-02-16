Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      நடிகை திரிஷா குறித்த கருத்துக்கு வருத்தம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் - நயினார் நாகேந்திரன்
      X

      நடிகை திரிஷா குறித்த கருத்துக்கு வருத்தம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் - நயினார் நாகேந்திரன்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்16 Feb 2026 3:40 PM IST
      • நயினார் நாகேந்திரனை கண்டித்து நடிகை திரிஷா அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
      • திரிஷாவின் அறிக்கைக்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் நயினார் நாகேந்திரன் பேசினார்

      த.வெ.க தலைவர் விஜய் மற்றும் திரிஷாவை ஒப்பிட்டு அநாகரிகமாக விமர்சித்தது தொடர்பாக நயினார் நாகேந்திரனை கண்டித்து நடிகை திரிஷா அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

      அந்த அறிக்கையில், "அரசியல் துறையில் உயர்ந்த இடத்தில் இருக்கும் ஒரு கட்சித் தலைவரிடம் இருந்து இத்தகைய பேச்சை ஒருபோதும் எதிர்பார்க்கவில்லை" என்று திரிஷா குறிப்பிட்டுள்ளார்.

      திரிஷாவின் அறிக்கைக்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நயினார் நாகேந்திரன், "நடிகை திரிஷா குறித்த கருத்துக்கு மனப்பூர்வமாக வருத்தம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்று தெரிவித்தார்.

      Trisha Nainar Nagendran திரிஷா நயினார் நாகேந்திரன் 
      Next Story
      ×
        X