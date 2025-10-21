என் மலர்tooltip icon
      பரூக் அப்துல்லா பிறந்தநாள் - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து
      சென்னை

      பரூக் அப்துல்லா பிறந்தநாள் - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்21 Oct 2025 10:43 AM IST (Updated: 21 Oct 2025 10:44 AM IST)
      • காஷ்மீரின் உரிமைகளுக்காக பரூக் அப்துல்லா போராடி வருகிறார்.
      • பரூக் அப்துல்லா மகிழ்ச்சி, ஆரோக்கியம், நீண்ட ஆயுளுடன் வாழ வாழ்த்துகிறேன்.

      ஜம்மு காஷ்மீர் முன்னாள் முதல்வரும், ஜம்மு-காஷ்மீர் ஆளுங்கட்சியான தேசிய மாநாட்டுக் கட்சியின் தலைவருமான பரூக் அப்துல்லாவுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

      முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில்,

      காஷ்மீரின் உரிமைகளும் தன்னாட்சியும் சிதைக்கப்பட்டு வருவதற்கு எதிரான காஷ்மீரின் குரலின் அடையாளமாக பரூக் அப்துல்லா போராடி வருகிறார்.

      இன்று பிறந்தநாள் கொண்டாடும் பரூக் அப்துல்லா மகிழ்ச்சி, ஆரோக்கியம், நீண்ட ஆயுளுடன் வாழ வாழ்த்துகிறேன்.

      இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

