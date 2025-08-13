என் மலர்tooltip icon
      50 ஆண்டுகள் நிறைவு... கூலி திரைப்படம் வெற்றியடைய ரஜினிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த இ.பி.எஸ்.
      சென்னை

      50 ஆண்டுகள் நிறைவு... கூலி திரைப்படம் வெற்றியடைய ரஜினிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த இ.பி.எஸ்.

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்13 Aug 2025 9:41 AM IST
      • 50 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ள தமிழ் சினிமாவின் சூப்பர்ஸ்டார்.
      • சகோதரர் ரஜினிகாந்துக்கு எனது இதயங்கனிந்த வாழ்த்துகள்.

      அ.தி.மு.க. பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில்,

      திரையுலகில் தனக்கே உரிய ஸ்டைலாலும் தனித்துவமான நடிப்பாலும், 50 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ள தமிழ் சினிமாவின் சூப்பர்ஸ்டார், சகோதரர் ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு எனது இதயங்கனிந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக்கொள்வதுடன், இப்பொன்விழா ஆண்டில் #Superstar நடிப்பில் நாளை வெளியாகவுள்ள #Coolie திரைப்படம் வெற்றியடையவும் என்னுடைய வாழ்த்துகள்.

      இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

