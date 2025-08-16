என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
அமைச்சர் ஐ. பெரியசாமி இல்லத்தில் ED சோதனை
- சட்டவிரோத பணப்பரிவர்த்தனை தொடர்பாக அமலாக்கத்துறை சோதனை நடைபெற்று வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
- சென்னை, மதுரை, திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனை.
அமைச்சர் ஐ. பெரியசாமி வீடு மற்றும் அவருக்கு தொடர்புடைய இடங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனை நடைபெற்று வருகிறது.
சட்டவிரோத பணப்பரிவர்த்தனை தொடர்பாக அமலாக்கத்துறை சோதனை நடைபெற்று வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
சென்னை பசுமை வழிச்சாலையில் உள்ள இல்லத்தில், மதுரை, திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட இடங்களில் அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.
Next Story