புதுச்சேரி பாரில் தகராறு- இளைஞர் படுகொலை
- பாரில் மது அருந்தியபோது பெண் ஒருவரை இடித்தது தொடர்பாக மோதல் ஏற்பட்டது.
- படுகாயமடைந்த ஷாஜன் என்பவருக்கு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
புதுச்சேரியில் தனியார் மதுபான பாரில் இளைஞர்களுக்கும் பவுன்சர்களுக்கும் இடையிலான தகராறில் இளைஞர் கொலை செய்யப்பட்டார்.
பாரில் மது அருந்தியபோது பெண் ஒருவரை இடித்தது தொடர்பாக ஏற்பட்ட மோதலில் இளைஞர்களை அப்புறப்படுத்த முயன்றபோது பவுன்சர் கத்தியால் குத்தியதில் இளைஞர் உயிரிழந்தார்.
கத்தியால் குத்தப்பட்டதில் படுகாயமடைந்த மேலூரை சேர்ந்த ஷாஜன் என்பவருக்கு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
