      தமிழர்களே, வெல்வோம் ஒன்றாக!- முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பதிவு
      சென்னை

      தமிழர்களே, வெல்வோம் ஒன்றாக!- முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பதிவு

      8 Jan 2026 7:11 AM IST
      • வளர்ச்சிப் பாதையில், வெல்வோம் ஒன்றாக!
      • எத்தனை படைகள் எதிர்த்து வந்தாலும் தமிழ்நாட்டின் மண் - மொழி - மானம் காத்து வெல்வோம் ஒன்றாக!

      சென்னை:

      முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று எக்ஸ் தள பக்கத்தில் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு பதிவிட்டுள்ளதாவது,

      தமிழர்களே, வெல்வோம் ஒன்றாக!

      வளர்ச்சிப் பாதையில், வெல்வோம் ஒன்றாக!

      எத்தனை படைகள் எதிர்த்து வந்தாலும் தமிழ்நாட்டின் மண் - மொழி - மானம் காத்து வெல்வோம் ஒன்றாக! என்று கூறியுள்ளார்.



