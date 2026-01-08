என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
தமிழர்களே, வெல்வோம் ஒன்றாக!- முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பதிவு
- வளர்ச்சிப் பாதையில், வெல்வோம் ஒன்றாக!
- எத்தனை படைகள் எதிர்த்து வந்தாலும் தமிழ்நாட்டின் மண் - மொழி - மானம் காத்து வெல்வோம் ஒன்றாக!
சென்னை:
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று எக்ஸ் தள பக்கத்தில் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு பதிவிட்டுள்ளதாவது,
