என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழன்னை தந்திட்ட தலைமகன்! - அண்ணாவின் AI வீடியோவை பகிர்ந்த முதலமைச்சர்
      X

      தமிழன்னை தந்திட்ட தலைமகன்! - அண்ணாவின் AI வீடியோவை பகிர்ந்த முதலமைச்சர்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்15 Sept 2025 7:04 AM IST
      • திமுக எனும் நம் உயிரைத் தாயென அளித்திட்ட திருமகன், பேரறிஞர் அண்ணா
      • தலைமகன் நிமிர்த்திய தமிழ்நாட்டைத் தலைகுனிய விடமாட்டோம்!

      பேரறிஞர் அண்ணா பிறந்தநாளை முன்னிட்டு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில் நுட்பத்தால் உருவாக்கப்பட்ட அண்ணாவின் வீடியோவை பகிர்ந்துள்ளார்.

      அந்த பதிவில்,

      தமிழன்னை தந்திட்ட தலைமகன்!

      திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் எனும் நம் உயிரைத் தாயென அளித்திட்ட திருமகன், பேரறிஞர் அண்ணா ?♥

      தலைமகன் நிமிர்த்திய தமிழ்நாட்டைத் தலைகுனிய விடமாட்டோம்!

      என்று தெரிவித்துள்ளார்.

      பேரறிஞர் அண்ணா திமுக முக ஸ்டாலின் Perarignar Anna DMK mk stalin பேரறிஞர் அண்ணா பிறந்தநாள் 
      Next Story
      ×
        X