என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
கருப்பு சட்டத்தை எதிர்ப்போம் - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
- அ.தி.மு.க.வுக்கு எப்போதும் இரட்டை நிலைப்பாடு சாதாரணம் தான்.
- சிறுபான்மை மக்களுக்கு எப்போதும் தி.மு.க. துணை நிற்கும்.
சென்னை அண்ணா சாலையில் முன்னாள் அமைச்சர் ரகுமான் கான் எழுதிய 5 நூல்களை வெளியிட்டு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உரையாற்றினார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:
* அ.தி.மு.க.வுக்கு எப்போதும் இரட்டை நிலைப்பாடு சாதாரணம் தான்.
* நாட்டை சர்வாதிகாரமாக மாற்ற ஒரு கருப்பு சட்டத்தை கொண்டு வந்து இருக்கிறார்கள்.
* நாட்டை ஜனநாயக பாதையில் இருந்து திசை திருப்புவதற்காக இந்த சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
* தி.மு.க.வில் எத்தனை கோடி பேரை சேர்த்தாலும் கொள்கை பிடிப்போடு வளர்க்க வேண்டும்.
* சிறுபான்மை மக்களுக்கு எப்போதும் தி.மு.க. துணை நிற்கும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
Next Story