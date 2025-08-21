Live
      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      கருப்பு சட்டத்தை எதிர்ப்போம் - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்21 Aug 2025 11:32 AM IST
      • அ.தி.மு.க.வுக்கு எப்போதும் இரட்டை நிலைப்பாடு சாதாரணம் தான்.
      • சிறுபான்மை மக்களுக்கு எப்போதும் தி.மு.க. துணை நிற்கும்.

      சென்னை அண்ணா சாலையில் முன்னாள் அமைச்சர் ரகுமான் கான் எழுதிய 5 நூல்களை வெளியிட்டு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உரையாற்றினார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

      * அ.தி.மு.க.வுக்கு எப்போதும் இரட்டை நிலைப்பாடு சாதாரணம் தான்.

      * நாட்டை சர்வாதிகாரமாக மாற்ற ஒரு கருப்பு சட்டத்தை கொண்டு வந்து இருக்கிறார்கள்.

      * நாட்டை ஜனநாயக பாதையில் இருந்து திசை திருப்புவதற்காக இந்த சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.

      * தி.மு.க.வில் எத்தனை கோடி பேரை சேர்த்தாலும் கொள்கை பிடிப்போடு வளர்க்க வேண்டும்.

      * சிறுபான்மை மக்களுக்கு எப்போதும் தி.மு.க. துணை நிற்கும்.

      இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

