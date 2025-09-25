Live
      கடற்பசு பாதுகாப்பகம்- முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பெருமிதம்
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்25 Sept 2025 11:55 AM IST (Updated: 25 Sept 2025 12:03 PM IST)
      • நமது #DravidianModel அரசு அறிவித்த இந்தியாவின் முதல் கடற்பசுப் பாதுகாப்பகத்துக்கு உலகளாவிய அங்கீகாரம்!
      • இந்த முயற்சியில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் பாராட்டுகள்!

      முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில்,

      தஞ்சை - புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில் அமைந்த பாக். வளைகுடாவில், நமது #DravidianModel அரசு அறிவித்த இந்தியாவின் முதல் கடற்பசுப் பாதுகாப்பகத்துக்கு உலகளாவிய அங்கீகாரம்!

      இந்த முன்னோடி முயற்சியைப் பாராட்டும் தீர்மானம், அபுதாபி #IUCNWorldConservationCongress2025-க்கு முன் ஆன்லைன் வாக்கெடுப்பில் நிறைவேற்றப்பட்டது.

      இந்த முயற்சியில் பங்கேற்ற @tnforestdept, Omcar Foundation உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் பாராட்டுகள்!

      இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

      MK Stalin முக ஸ்டாலின் 
