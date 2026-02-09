என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
வேட்பாளர் தேர்வு: மாவட்ட செயலாளர்களுடன் த.வெ.க. தலைவர் விஜய் நாளை ஆலோசனை
- த.வெ.க. விருப்ப மனு வழங்கி வருகிறது.
- வேட்பாளர் தேர்வு குறித்து ஆலோசனை மேற்கொள்வார் எனத் தகவல்.
விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதன்முறையாக 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட இருக்கிறது. தேர்தலுக்கான பணிகளை த.வெ.க. நிர்வாகிகள் செய்து வருகின்றன.
த.வெ.க. சார்பில் போட்டியிட விரும்புவோர் விருப்பமனு பெற்றுக்கொள்ளலாம் என த.வெ.க. அறிவித்தது, விருப்பமனு விநியோகம் செய்யப்பட்ட அன்று 1.30 மணி நேரத்திற்குள் 10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மனுக்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டன. அதிகமான கூட்டம் வந்ததால் ஆன்லைன் மூலம் விருப்பமனு பெற்றுக்கொள்ளலாம் என கட்சி சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து விருப்ப மனு விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில் நாளை மாவட்ட செயலாளர்களுடன் தலைவர் விஜய் ஆலோசனை நடத்துவார் என ஆதவ் அர்ஜூனா தெரிவித்துள்ளார்.
வேட்பாளர்கள் தேர்வு குறித்து மாவட்ட செயலாளர்கள் ஆலோசனை நடத்துவார் எனத் தெரிகிறது. இந்த கூட்டம் Zoom Meeting மூலம் நடைபெறும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.