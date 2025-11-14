Live
      நாகர்கோவிலில் லாரி மீது பைக் மோதி விபத்து - 2 இளைஞர்கள் பலி
      கன்னியாகுமரி

      நாகர்கோவிலில் லாரி மீது பைக் மோதி விபத்து - 2 இளைஞர்கள் பலி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்14 Nov 2025 7:43 AM IST
      • இருசக்கர வாகனத்தின் மீது கனரக லாரி மோதி விபத்துக்குள்ளானது.
      • விசாரணையில் இசக்கியப்பன், தினேஷ் ஆகியோர் உயிரிழந்தது தெரிய வந்துள்ளது.

      கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலில் இருசக்கர வாகனத்தின் மீது கனரக லாரி மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தில் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த 2 இளைஞர்கள் உயிரிழந்தனர்.

      தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த போலீசார் உடல்களை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். விபத்து குறித்து விசாரணை நடத்தினர்.

      முதற்கட்ட விசாரணையில் தேரேக்கால்புதூர் பகுதியை சேர்ந்த இசக்கியப்பன், தினேஷ் ஆகியோர் உயிரிழந்தது தெரிய வந்துள்ளது.

      Accident விபத்து உயிரிழப்பு 
