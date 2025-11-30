Live
      தென்காசி அருகே பைக் - லாரி மோதி விபத்து: 3 பேர் பலி
      தென்காசி

      தென்காசி அருகே பைக் - லாரி மோதி விபத்து: 3 பேர் பலி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்30 Nov 2025 9:44 AM IST
      • விபத்தில் 2 பெண்கள், 1 ஆண் என 3 பேர் பலி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.
      • விபத்து குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

      தென்காசி மாவட்டம் சுரண்டை அருகே இரட்டைக்குளம் விளக்கு பகுதியில் பைக் மீது லோடு லாரி மோதிய விபத்தில் 3 பேர் பலியாகினர்.

      லாரி மோதிய விபத்தில் பைக்கில் வந்த 2 பெண்கள், 1 ஆண் என 3 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.

      தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் 3 பேரின் உடல்களையும் கைப்பற்றி அரசு மருத்துவமனைக்கு கூராய்வுக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் விபத்து குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

