டிட்வா புயல் - மழையால் பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களுக்கு உடனடியாக இழப்பீடு வழங்க வேண்டும்: அன்புமணி
- உழவர்களுக்கு இழப்பீடு வழங்கும் விஷயத்தில் திமுக அரசு அடுத்தடுத்து செய்து வரும் துரோகங்கள் கண்டிக்கத்தக்கவை.
- காவிரி பாசன மாவட்டங்களின் உழவர்கள் பெரும் கடன் சுமைக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.
பா.ம.க. தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்,
டிட்வா புயல் காரணமாக காவிரி பாசன மாவட்டங்களில் கடந்த சில நாள்களாக கொட்டித் தீர்த்து வரும் மழையால் 3 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட ஏக்கர் பரப்பளவில் பயிரிடப்பட்டிருந்த சம்பா மற்றும் தாளடி நெற்பயிர்கள் தண்ணீரில் மூழ்கியுள்ளன. நன்றாக வளர்ந்து கதிர் வைக்கும் நிலையில் இருந்த நெற்பயிர்கள் நீரில் மூழ்கி சேதமடைந்திருப்பதால் உழவர்கள் கவலையும், வேதனையும் அடைந்துள்ளனர்.
பருவமழையில் பயிர்கள் சேதமடைவதால் பாதிக்கப்படும் உழவர்களுக்கு இழப்பீடு வழங்கும் விஷயத்தில் திமுக அரசு அடுத்தடுத்து செய்து வரும் துரோகங்கள் கண்டிக்கத்தக்கவை. திமுக ஆட்சிக்கு வந்து கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளில் பல முறை பருவமழையால் உழவர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஒருமுறை கூட அவர்களுக்கு இழப்பீடு வழங்கப்படவில்லை; பல முறை அவர்களுக்கு இழப்பீடே வழங்கப்படவில்லை. ஏனோ அந்த அளவுக்கு உழவர்களை திமுக அரசு பழிவாங்கி வருகிறது.
கடந்த மாதம் வடகிழக்கு பருவமழையின் தொடக்கத்தில் தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட காவிரி பாசன மாவட்டங்களில் 2 லட்சம் ஏக்கருக்கும் கூடுதலான பரப்பளவில் பயிரிடப்பட்டிருந்த நெற்பயிர்கள் மழை நீரில் மூழ்கி சேதமடைந்த நிலையில், அப்பயிர்களுக்கு இன்று வரை இழப்பீடு அறிவிக்கப்படவில்லை.
நடப்பாண்டின் நிலை இதுவென்றால், கடந்த ஆண்டின் நிலைமை இன்னும் மோசமாகும். காவிரி பாசன மாவட்டங்களில் ஒன்றான மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மற்றும் நடப்பாண்டு ஜனவரி மாதத்தில் பெய்த கனமழையில் ஒன்றரை லட்சம் ஏக்கருக்கும் கூடுதலான நெற்பயிர்கள் சேதமடைந்தன. மழையால் பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களை ஆய்வு செய்த அதிகாரிகள் மொத்தம் 1.05 லட்சம் ஏக்கர் பரப்பளவில் பயிர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும், அவற்றுக்கு ரூ.71.79 கோடி இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்றும் அரசுக்கு பரிந்துரைத்த பிறகும் கூட பாதிக்கப்பட்ட உழவர்களுக்கு இன்னும் இழப்பீடு வழங்கப்படவில்லை.
கடந்த ஆண்டுகளில் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களுக்கு ஏக்கருக்கு ரூ.39, ரூ.52, ரூ.90 என நிவாரணம் மற்றும் காப்பீட்டுத் தொகையை வாரி வழங்கிய பெருமை திமுக ஆட்சியாளர்களுக்கு உண்டு. தமிழ்நாடு கடுமையான வறட்சியைச் சந்தித்த காலத்தில் உழவர்களுக்கு ஏற்பட்ட இழப்புகளை விட இந்த திமுக ஆட்சியில் கடுமையான பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன. அதனால் காவிரி பாசன மாவட்டங்களின் உழவர்கள் பெரும் கடன் சுமைக்கு ஆளாகியுள்ளனர். ஆனால், அதைப் பற்றி திமுக அரசு கொஞ்சமும் கவலைப்படவில்லை.
கடந்த ஆண்டுகளிலும், நடப்பு வடகிழக்கு பருவமழையின் தொடக்கத்திலும் நெற்பயிர்களுக்கு ஏற்பட்ட இழப்பை ஈடு செய்யாமல் உழவர்களை ஏமாற்றிய திமுக அரசு மீண்டும் ஒருமுறை துரோகம் செய்யக்கூடாது. டிட்வா புயல் - மழையால் பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களுக்கு உடனடியாக இழப்பீடு வழங்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
