Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      சேலத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்த முன்னாள் அமைச்சர்கள்
      X
      சேலம்

      சேலத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்த முன்னாள் அமைச்சர்கள்

      ByMaalaimalarMaalaimalar7 March 2026 12:35 PM IST
      • எடப்பாடி பழனிசாமி கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்பு சென்னையில் இருந்து சேலம் வந்தார்.
      • நாளை பெருந்துறை, பவானி பகுதிகளில் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரசாரம் செய்கிறார்.

      சேலம்:

      அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான எடப்பாடி பழனிசாமி கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்பு சென்னையில் இருந்து சேலம் வந்தார். அவர் நெடுஞ்சாலை நகரில் உள்ள தனது இல்லத்தில் தங்கி உள்ளார். இன்று அவர் ஈரோடு மாவட்டம் அந்தியூர் பகுதியிலும், நாளை (8-ந்தேதி) பெருந்துறை, பவானி பகுதிகளிலும் பிரசாரம் செய்கிறார்.

      இந்த நிலையில் நெடுஞ்சாலை நகர் இல்லத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமியை இன்று காலை முன்னாள் அமைச்சர்கள் கே.சி.வீரமணி, எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், ஆர்.பி.உதயகுமார், பரஞ்ஜோதி ஆகியோர் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினர்.

      ADMK Edappadi Palaniswami அதிமுக எடப்பாடி பழனிசாமி 
      Next Story
      ×
        X