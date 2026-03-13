என் மலர்tooltip icon
      Salabelnka | இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன்: அரையிறுதிக்கு முன்னேறினர் ஸ்வரேவ், சபலென்கா
      அமெரிக்கா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்13 March 2026 2:34 AM IST
      • இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.
      • இதில் பெலாரஸ் வீராங்கனை சபலென்கா காலிறுதி சுற்றில் வெற்றி பெற்றார்.

      வாஷிங்டன்:

      இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.

      இதில் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி சுற்று போட்டிகள் நடந்து வருகின்றன. இதில் பெலாரசின் அரினா சபலென்கா, கனடாவின் விக்டோரியா எம்போகா உடன் மோதினார்.

      இதில் அதிரடியாக ஆடிய சபலென்கா 7-6 (7-6), 6-4 என வென்று அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      இதேபோல் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதியில் ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவ் 6-2, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் பிரான்சின் ஆர்தர் பில்சை வீழ்த்தி அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      Indian Wells Open Aryna Sabalenka Alexander Zverev இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் அரினா சபலென்கா அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவ் 
