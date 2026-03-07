என் மலர்tooltip icon
      இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன்: அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார் ஸ்வரேவ் #IndianWells
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 March 2026 3:37 AM IST
      • இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.
      • இதில் ஜெர்மனி வீரர் ஸ்வரேவ் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      வாஷிங்டன்:

      இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.

      இதில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 2வது சுற்றுக்கு ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவ் நேரடியாக தகுதி பெற்றார். அவர் இத்தாலியின் மேட்டியோ பெரேட்டேனி உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய ஸ்வரேவ் 6-3, 6-4 என எளிதில் வென்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

