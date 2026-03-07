என் மலர்
டென்னிஸ்
இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன்: அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார் ஸ்வரேவ் #IndianWells
- இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.
- இதில் ஜெர்மனி வீரர் ஸ்வரேவ் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
வாஷிங்டன்:
இதில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 2வது சுற்றுக்கு ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவ் நேரடியாக தகுதி பெற்றார். அவர் இத்தாலியின் மேட்டியோ பெரேட்டேனி உடன் மோதினார்.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய ஸ்வரேவ் 6-3, 6-4 என எளிதில் வென்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
