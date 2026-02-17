Live
      கத்தார் ஓபன் டென்னிஸ்: காலிறுதிக்கு முன்னேறியது யூகி பாம்ப்ரி ஜோடி
      கத்தார்

      கத்தார் ஓபன் டென்னிஸ்: காலிறுதிக்கு முன்னேறியது யூகி பாம்ப்ரி ஜோடி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்17 Feb 2026 10:45 PM IST
      • கத்தார் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் தோஹாவில் நடக்கிறது.
      • முதல் சுற்றில் யூகி பாம்ப்ரி ஜோடி வெற்றி பெற்றது.

      தோஹா:

      கத்தார் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் தோஹாவில் நடக்கிறது. இதில் முன்னணி வீரர்கள் பங்கேற்று உள்ளனர்.

      இந்நிலையில், ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவு முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் யூகி பாம்ப்ரி-ஸ்வீடனின் ஆண்ட்ரே கோரன்சன் ஜோடி, கத்தாரின் முபாரக் அல் ஹசாரி-துனிசியாவின் மோயிஸ் ஈசர்குய் ஜோடி உடன் மோதியது.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய யூகி பாம்ப்ரி ஜோடி 6-2, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறியது.

