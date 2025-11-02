என் மலர்
டென்னிஸ்
ஹாங்காங் ஓபன் டென்னிஸ்: சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் கனடா வீராங்கனை
- ஹாங்காங் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் ஹாங்காங்கில் நடைபெற்றது.
- இதன் இறுதிச்சுற்றில் கனடா வீராங்கனை எம்போகா வெற்றி பெற்றார்.
ஹாங்காங்:
ஹாங்காங் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் ஹாங்காங்கில் நடைபெற்று வருகிறது.
பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் இறுதிச்சுற்றில் கனடாவின் விக்டொரியா எம்போகா, ஸ்பெயினின் கிறிஸ்டினா புஸ்கா உடன் மோதினார்.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய எம்போகா முதல் செட்டை 7-5 என கைப்பற்றினார். இதற்கு பதிலடியாக கிறிஸ்டினா 2வது செட்டை 7-6 (11-9)
என போராடி வென்றார்.
இதையடுத்து, வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்கும் 3வது செட்டை எம்போகா 6-2 என வென்று சாம்பியன் பட்டம் வென்று அசத்தினார்.
