Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுடென்னிஸ்

      டென்னிஸ்

      கத்தார் ஓபன் டென்னிஸ்: காலிறுதியில் சிட்சிபாஸ் அதிர்ச்சி தோல்வி
      X
      கத்தார்

      கத்தார் ஓபன் டென்னிஸ்: காலிறுதியில் சிட்சிபாஸ் அதிர்ச்சி தோல்வி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்19 Feb 2026 10:05 PM IST
      • கத்தார் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் தோஹாவில் நடக்கிறது.
      • காலிறுதியில் ரஷியாவின் ரூப்லெவ் வெற்றி பெற்றார்.

      தோஹா:

      கத்தார் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் தோஹாவில் நடக்கிறது. இதில் முன்னணி வீரர்கள் பங்கேற்று உள்ளனர்.

      இந்நிலையில், ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி சுற்றில் ரஷியாவின் ஆண்ட்ரே ரூப்லெவ், கிரீசின் ஸ்டெபனஸ் சிட்சிபாஸ் உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய ரூப்லெவ் 6-3, 7-6 (7-2) என்ற செட் கணக்கில் வென்று அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார். இதன்மூலம் சிட்சிபாஸ் தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.

      Qatar Open Stefanos Tsitsipas கத்தார் ஓபன் டென்னிஸ் ஸ்டெபானஸ் சிட்சிபாஸ் 
      Next Story
      ×
        X