என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுடென்னிஸ்

      டென்னிஸ்

      ரோட்டர்டாம் ஓபன் டென்னிஸ்: சிட்சிபாஸ் முதல் சுற்றில் வெற்றி
      X
      நெதர்லாந்து

      ரோட்டர்டாம் ஓபன் டென்னிஸ்: சிட்சிபாஸ் முதல் சுற்றில் வெற்றி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்11 Feb 2026 10:15 PM IST
      • ரோட்டர்டாம் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் நெதர்லாந்தில் நடக்கிறது.
      • இதில் முன்னணி வீரரான கிரீஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த சிட்சிபாஸ் வெற்றி பெற்றார்.

      ஆம்ஸ்டர்டாம்:

      ரோட்டர்டாம் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் நெதர்லாந்தில் நடக்கிறது. இதில் முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்க உள்ளனர்.

      இந்நிலையில், ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்றில் கிரீஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த ஸ்டெபனோஸ் சிட்சிபாஸ், பிரான்சின் ஆர்தர் ரிண்டோனெக் உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய சிட்சிபாஸ் 7-5, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் வென்று 2வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      Rotterdam Open Stefanos Tsitsipas ரோட்டர்டாம் ஓபன் ஸ்டெபானஸ் சிட்சிபாஸ் 
      Next Story
      ×
        X